Сметанин: если не выпустить Селихова на матч с «Арсеналом», то когда?

Бывший вратарь московского «Спартака» Андрей Сметанин поделился мнением о вратаре красно-белых Александре Селихове, который в нынешнем сезоне пока не выходил в официальных матчах за «Спартак».
«Тренерский штаб «Спартака» обязан выпустить Александра Селихова в матче с «Арсеналом». Все пропущенные мячи от «Зенита» были берущимися. Артём Ребров не выручил команду, да и к тому же привёз пятый гол. Селихов не является вторым вратарём в «Спартаке». Он и Ребров – игроки основного состава. Считаю, что в матче с «Арсеналом» место в воротах должен занять именно Селихов. Тем более что тульская команда ничего особенного не показывает. Если не сейчас, то когда? Ему нужна игровая практика. Пусть начнёт с «Арсенала», а там, глядишь, продолжит выходить в старте. Надеюсь, Селихов будет играть так же надёжно, как и в «Амкаре», — сказал Сметанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.