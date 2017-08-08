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РФС запретил «Тосно» и «Амкару» регистрировать новых футболистов

8 августа 2017, вторник. 16:04 Футбол

8 августа состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. Российский футбольный союз вынес запрет «Амкру» и «Тосно» на регистрацию новых футболистов по причине наличия задолженностей.

Кроме «Тосно» и «Амкара», РФС запретил регистрировать новых игроков «Сибири» (Новосибирск), «Шиннику» (Ярославль), «Кубани» (Краснодар), «Авангарду» (Курск), «Балтике» (Калининград), «Лучу-Энергии» (Владивосток) и «Факелу» (Воронеж).

«В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 июня 2017 года», — говорится на официальном сайте РФС.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Амкар Кубань Луч-Энергия ФК Авангард Курск ФК Балтика ФК Сибирь ФК Тосно ФК Факел Шинник
Новости. Футбол
8 августа 2017, вторник
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