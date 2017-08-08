М. Маркович: приятно стать частью истории «СКА-Хабаровск»

Нападающий «СКА-Хабаровск» Мирослав Маркович – автор первого гола хабаровчан в РФПЛ — прокомментировал победу над «Анжи» (2:0) в матче 5-го тура.
«Мне приятно. Нам была очень нужна победа и голы. Было сложно, но мы добились того, чего хотели. Приятно стать частью истории нового клуба и победить в важном матче. «Спартак», «Зенит», ЦСКА — какие еще российские команды я знаю? Хабаровск! Это главная сегодня для меня команда», — цитирует Марковича пресс-служба «СКА-Хабаровск».
После пяти туров «СКА-Хабаровск» занимает в РФПЛ 13-е место.
Гол Марковича можно посмотреть в «Твиттере».
«СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи», одержав первую победу в РФПЛ