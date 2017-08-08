Луис Адриано и Смольников дисквалифицированы на два матча

Нападающий «Спартака» Луис Адриано и защитник «Зенита» Игорь Смольников получили по два матча дисквалификации по итогам стычки в игре 4-го тура РФПЛ, состоявшейся 6 августа в Санкт-Петербурге и завершившейся победой сине-бело-голубых со счётом 5:1.
«Мы пригласили на заседание Игоря Смольникова и Луиса Адриано. Оба получили прямые красные карточки в матче «Зенит» — «Спартак». За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы оба футболиста дисквалифицированы на два матча РФПЛ», — передаёт слова главы контрольно-дисциплинарного комитета Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
«Оба извинились, пожали друг другу руки», — добавил Григорьянц.