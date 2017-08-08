«Амкар» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд

Менее часа осталось до начала матча 5-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Уфой», который пройдёт в Перми на стадионе «Звезда». Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд.
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Гол, Салугин, Бодул.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Комолов, Шаваев, Гащенков, Костюков, Баланович, Гасилин.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Карп, Абдулавов, Слай.
Запасные: Шелия, Сухов, Сафрониди, Зубарев, Пауревич, Ванек, Сысуев, Кротов, Фатай.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который состоится 8 августа. Начало – в 17:30 мск.
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