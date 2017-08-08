«Уотфорд» за € 12,5 млн купил 20-летнего нападающего молодёжной сборной Бразилии

«Уотфорд» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Флуминенсе» нападающего молодёжной сборной Бразилии Ришарлисона. 20-летний футболист подписал с английским клубом контракт сроком на пять лет. По данным иностранных СМИ, сумма трансфера составила около € 12,5 млн.
Ришарлисон провёл за «Флуминенсе» 67 матчей, в которых забил 19 голов. Также на счету молодого бразильца три мяча в 10 матчах за молодёжную сборную страны U20. До перехода во «Флуминенсе» Ришарлисон воспитывался и выступал в «Атлетико Минейро».
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