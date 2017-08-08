Балотелли опроверг информацию о задержании за езду со скоростью 200 км/ч

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли опроверг информацию, согласно которой он был задержан в Италии за езду на своём «Феррари» со скоростью 200 км/ч.
«Ехать со скоростью 200 км/ч по автомагистрали — уголовное преступление, это неправда. Об этом написали какие-то завистливые люди. Может быть, зависть у них вызывает автомобиль, но правда в том, что это была обычная проверка, и я спокойно продолжил свой путь.
Итальянские газеты — мусор, они никогда не проверяют, что правда, а что ложь. Италия никогда не изменится, я счастлив во Франции", — цитирует Балотелли Football Italia.
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