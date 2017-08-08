Представители «Барселоны» прибыли в Ливерпуль для завершения трансфера Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может стать игроком «Барселоны». Представители каталонского клуба сегодня прибыли в Англию, чтобы попытаться оформить переход бразильского игрока, пишет Sport.
«Барселона» собирается предложить «Ливерпулю» € 90 млн, хотя раньше The Times сообщил, что сине-гранатовые готовы заплатить за Коутиньо € 132 млн. Сам 25-летний футболист уже выразил желание присоединиться к испанской команде.
«Барселона» рассматривает Коутиньо в качестве долгосрочной замены Андресу Иньесте и возможной подмены кого-то из нападающих, тогда как в роли преемника Неймара, который ушёл в «ПСЖ», клуб видит Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии».