Стала известна причина срыва трансфера Аскасибара в «Зенит»

Издание Nuevo Diario сообщило причину, по которой сорвался переход полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара в «Зенит». По данным источника, аргентинский клуб не устроило, что сине-бело-голубые предоставили им банковские гарантии Банка Москвы.
Сообщается, что по той же причине пока не завершён трансфер в «Зенит» полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Эту информацию подтвердил вице-президент южноамериканской команды Карлос Монтана.
«Вопрос с переходом Ригони в „Зенит“ лежит в плоскости банковских гарантий. Надеюсь, завтра данный вопрос будет решён», — цитирует вице-президента Con Estilo Rojo.
Переход Ригони из «Индепендьенте» в «Зенит» должен состояться на этой неделе