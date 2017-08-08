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Стала известна причина срыва трансфера Аскасибара в «Зенит»

8 августа 2017, вторник. 18:32 Футбол

Издание Nuevo Diario сообщило причину, по которой сорвался переход полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара в «Зенит». По данным источника, аргентинский клуб не устроило, что сине-бело-голубые предоставили им банковские гарантии Банка Москвы.

Сообщается, что по той же причине пока не завершён трансфер в «Зенит» полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Эту информацию подтвердил вице-президент южноамериканской команды Карлос Монтана.

«Вопрос с переходом Ригони в „Зенит“ лежит в плоскости банковских гарантий. Надеюсь, завтра данный вопрос будет решён», — цитирует вице-президента Con Estilo Rojo.

Переход Ригони из «Индепендьенте» в «Зенит» должен состояться на этой неделе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Индепендьенте ФК Зенит Эстудиантес Трансферы
Новости. Футбол
8 августа 2017, вторник
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