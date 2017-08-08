Крышу стадиона «Санкт-Петербург» не закрыли от града из-за техники безопасности

Крышу стадиона «Санкт-Петербург» нельзя было закрыть, пока на арене находились люди, сообщает интернет-издание «Фонтанка».
Крышу стадиона решили открыть за четыре часа до матча 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак (5:1) на совещании в едином центре управления стадионом участники рабочей группы — Российская футбольная Премьер-Лига и принимающая сторона. Представители гостей с этим решением согласились.
«Открыть крышу решили, чтобы оптимизировать условия матча. Как правило, футбольные команды предпочитают играть при «лёгком воздухе», чтобы не было духоты, которая может влиять на скорость игры и физическое состояние спортсменов. Команды предпочитают открытую крышу. Однако существуют другие важные факторы: метеоусловия, уровень сложности матча и риски задымления из-за пиротехники на секторах активного боления, состояние газона", — рассказал источник в рабочей группе.
Отмечается, что единый центр управления стадионом также сверился с прогнозом погоды по нескольким сервисам, среди которых были «Яндекс», «Пулково Меридиан» и другим. В день игры все они прогнозировали минимальное количество осадков на время проведения матча.
Когда начался град, что-либо изменить уже было нельзя. «Зенит» до сих пор официально не принял стадион, поэтому работами по запуску, обслуживанию и движению крыши арены занимается не клуб, а подрядная организация, с которой у города заключён контракт. Все манипуляции с кровлей стадиона регламентирует один документ — техника безопасности, разработанная этой организацией. Техника безопасности запрещает движение кровли, когда в чаше стадиона находятся люди. Таким образом, чтобы закрыть крышу во время игры, всех игроков и зрителей сначала надо вывести на улицу, а потом завести внутрь.
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