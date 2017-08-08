Пашалич: матч с «Зенитом» вышел не лучшим для меня, порой случаются такие игры

Новичок «Спартака» хорватский полузащитник Марио Пашалич прокомментировал свой дебют за красно-белых в матче с «Зенитом» (1:5) в 4-м туре РФПЛ, а также рассказал о беседе с экс-вратарём московской команды и своим соотечественником Стипе Плетикосой по поводу переезда в Россию.
«Матч с «Зенитом получился не лучшим для меня. К сожалению, в футболе порой случаются такие матчи. Но в футболе всегда есть шанс не концентрироваться на плохих матчах. Мы можем поправить ситуацию завтра, если выиграем у «Арсенала». Это новый шанс для нас.
Конечно, я общался с Плетикосой, он легенда нашего футбола. Он дал лучшие рекомендации о «Спартаке». За те четыре года, что он провёл здесь, Стипе успел хорошо узнать здешнюю обстановку и рассказывал мне много хорошего про Москву и команду», — передаёт слова Пашалича корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.