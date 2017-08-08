«Спартак» выиграл у «Арсенала», одержав первую победу в молодёжном первенстве

В матче 5-го тура молодёжного первенства России «Спартак» в Москве со счётом 4:2 выиграл у тульского «Арсенала».
Красно-белые первыми пропустили — на 16-й минуте отличился Гурам Аджоев. На 35-й минуте Кирилл Орехов счёт сравнял, а минуту спустя Даниил Лопатин вывел хозяев вперёд. На 61-й минуте Михаил Игнатов сделал счёт 3:1, а на 75-й Данила Прошляков забил четвёртый мяч. В концовке Аркадий Лобзин реализовал пенальти, установив окончательный результат.
«Молодёжка» «Спартака», стартовавшая с четырёх поражений кряду, одержала первую победу в сезоне.