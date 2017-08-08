Каррера: Гарай или Луан? Если бы я мог выбрать сейчас, это был бы Гарай

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кого выбрал бы, если бы ему предоставилась такая возможность, — защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая или нападающего «Гремио» Луана. По данным СМИ, красно-белые претендуют на обоих футболистов.
«Было ли ощущение, что нужны новые игроки после поражения «Зениту»? Я ещё в мае говорил, что нам нужно усиление. Суть не в поражении – я говорил с руководством ещё в конце прошлого сезона.
В мае мы общались с руководством по поводу того, кем усилить «Спартак». Качественно и численно. Я называл имена и позиции, от которых должны были отталкиваться. По той или иной причине у нас не вышло с некоторыми. Пашалич был одним из тех, кого после разговора с Конте мы решили взять.
Гарай или Луан? Если бы я мог выбрать сейчас, то это был бы Гарай", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.