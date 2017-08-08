Каррера: в матче с «Арсеналом» собираюсь освежить состав, но как — не скажу

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как воспринимает критику со стороны СМИ, а также поведал о намерении освежить состав в предстоящем домашнем матче 5-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Какие именно будут сделаны изменения, Каррера не сказал.
«Я читаю прессу и заметил, что интересен СМИ, когда проигрываю. Мне интересно, что думают о команде, о тренере. Меньше всего интересно читать прессу, когда мы побеждаем, но интересно почитать после поражений. Хочется узнать, кого винят. И прежде всего страдает тренер, это справедливо. Критика в адрес Глушакова? Никогда не обсуждаю игроков отдельно.
Почему не играют Джано и Петкович? Всегда отталкиваюсь от соперника и тактики. Если кто-то не играет, это не из-за того, что кто-то не нравится. В матче с «Арсеналом» собираюсь освежить состав, но как – не скажу", — передаёт слова итальянского специалиста корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.