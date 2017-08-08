Каррера: скажу Луису Адриано, что я думаю о его поведении

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал дисквалификацию форварда Луиса Адриано за стычку с защитником «Зенита» Игорем Смольниковым в концовке матча между командами в 4-м туре РФПЛ. Оба футболиста получили по два матча дисквалификации. Игра в Петербурге закончилась со счётом 5:1 в пользу «Зенита».
«Будут ли дисциплинарные меры от «Спартака» в отношении Адриано? Я думаю, что это задача руководства, наказывать его должно руководство. То, что сделаю я, это поговорю с ним и скажу, что думаю об этом, о его поведении, которое мне не понравилось и которое я не принимаю. Команда может проиграть какой-то матч, но никогда нельзя терять голову», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Луис Адриано и Смольников дисквалифицированы на два матча