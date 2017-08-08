Слуцкий: понимал, что если не найду клуб сейчас, уеду из Англии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий признался, что покинул бы Англию, если бы не смог договориться с одним из местных клубов до старта сезона.
«Все мои достижения, которые были до этого, и моё обучение языку — это всё могло ничем не закончиться. Я не был уверен, что получу предложение от команды. Когда отправлялся в Англию, было два ключевых вопроса. Первый — смогу ли выучить язык, разговаривать на нём. Спрашивал у своего учителя: „Может быть, я уже нахожусь на финишной прямой?“ А он отвечал: „Финишную ленточку ты не увидишь никогда, как и любой иностранец, который поздно начал учить язык“. Начать изучать язык в 45 лет — это не самое простое занятие, которое может быть.
Когда понял, что делаю успехи и в Англии есть тренеры с таким же уровнем владения английским, возник второй вопрос. Были чёткие сроки: именно в это межсезонье я должен трудоустроиться. Мне говорили, что почти невозможно найти вариант в первое трансферное окно, поскольку это очень сложно — русский, с другим менталитетом, психологией, никогда не работал в Англии, язык и всё остальное. Если бы не получилось, то нужно было бы оставаться, ждать октября, когда пойдут первые тренерские перестановки. А я понимал, что до октября не останусь», — сказал Слуцкий в программе «Третий тайм» на канале «Футбол с Meizu» в YouTube.