Семак: «Амкар» и «Уфа» провели абсолютно равную игру, итог закономерный

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Амкаром» в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 0:0.
«Мы прекрасно понимали, насколько сегодня будет сложно. „Амкару“ нечего терять, им кровь из носу надо было добиваться победы дома.
Два дня между играми — это недостаточный срок на восстановление. Тяжеловато двигались, не хватало свежести. Но в целом абсолютно равная игра, и итог закономерный", — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в сезоне РФПЛ