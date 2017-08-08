ESPN Deportes: «Барселона» договорилась о трансфере Коутиньо за € 90 млн

«Барселона» достигла договорённости с «Ливерпулем» о переходе полузащитника Филиппе Коутиньо, утверждает ESPN Deportes. Сине-гранатовые заплатят за бразильца € 90 млн, а с учётом будущих бонусов сумма может достичь € 120 млн.
Представители «Барселоны» во главе с исполнительный директором Оскаром Грау вчера прибыли в Англию и сегодня договорились с «Ливерпулем». Немаловажным фактором стало желание самого Коутиньо перебраться в испанский клуб.
«Барселона» рассматривает 25-летнего хавбека в качестве долгосрочной замены Андресу Иньесте и возможной подмены кого-то из нападающих, тогда как в роли преемника Неймара, который ушёл в «ПСЖ», клуб видит Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии».
Представители «Барселоны» прибыли в Ливерпуль для завершения трансфера Коутиньо