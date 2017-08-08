Каррера: «Зенит» силён, но «Спартак» хочет занять самое высокое место в таблице

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как в команде восприняли крупное поражение от «Зенита» (1:5) в гостевом матче 4-го тура российской Премьер-Лиги, поведал, почему в стартовом составе не вышел нападающий Зе Луиш, а также высказал мнение о шансах красно-белых защитить чемпионский титул.
«Поражения никогда не бывают кстати. Безусловно, из поражений нужно делать выводы. Поражения могут быть полезны, если позитивно к этому подходить. Мы проанализировали все сделанные ошибки. Что касается Зе Луиша, то он не играл в матче с «Зенитом» с первых минут, потому что на неделе у него была проблема с коленом, и я не хотел рисковать
Реально ли остановить в этом сезоне «Зенит»? Мы обязаны отдаваться полностью ради «Спартака» и должны сделать максимально из того, что в наших силах. Если другие команды сильнее, то мы ничего не сможем поделать. Самое главное, чтобы мы максимально отдавались. Безусловно, «Зенит» сильная команда, они купили хороших игроков, усилились. Это команда с качественными и полноценными возможностями, чтобы завоевать титул в этом году.
Наши планы на сезон – победить. Мы играем не для третьего места, мы играем на победу и хотим занять самую высокую позицию в таблице, отдавая себя на поле на сто процентов. Самое трудное – победить ещё раз. Победить возможно, но победить дважды намного сложнее. Эту правду нужно донести до игроков, болельщиков и руководства. Победить дважды далеко не просто", — передаёт слова Карреры корреспондент 'Чемпионата" Иван Ковалёв.