Широков: было бы очень красиво, если бы Аршавин завершил карьеру в «Зените»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков пожелал нападающему «Кайрата» Андрею Аршавину подольше задержаться в футболе.
«Надеюсь, Аршавин ещё поиграет в «Кайрате», желаю ему подольше оставаться в футболе. Было бы очень красиво, если бы он завершил карьеру в „Зените“. Пока не знаю, насколько это реально. Были ли у меня предложения из Казахстана? Только на уровне слухов, не больше», — приводит слова Широкова Prosports.kz.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Казахстана Аршавин забил 3 гола в 17 матчах.
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