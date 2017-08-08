Бразильский полузащитник Эрнани поделился мыслями о переходе из «Зенита» в «Сент-Этьен» на правах аренды до конца текущего сезона.
«Я очень счастлив быть здесь вместе со своей семьёй. Меня очень хорошо приняли. Знаю, что „Сент-Этьен“ приложил немало усилий, чтобы заполучить меня. Хочу упорно работать, чтобы оправдать доверие, оказанное мне. Я присоединился к развивающемуся клубу с великой историей. Уверен, чемпионат Франции станет популярнее с приходом Неймара», — цитирует Эрнани официальный сайт «Сент-Этьена».
Эрнани: хочу оправдать доверие «Сент-Этьена», это клуб с великой историей
Фото: официальный сайт «Сент-Этьена»
«Сент-Этьен» получит право выкупа игрока «Зенита» Эрнани за € 12 млн