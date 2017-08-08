Краневиттер: хотелось сыграть в матче со «Спартаком», но надо было подождать

Новичок «Зенита» Матиас Краневиттер поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.
«Меня очень хорошо приняли здесь с первого дня: и персонал, и команда, и тренерский штаб. Для меня большая честь быть частью этого большого клуба. Аргентинцев здесь теперь много, адаптация пройдёт легко.
Какую роль при переходе сыграл Роберто Манчини? Он прекрасный тренер, который тренировал замечательные клубы. Сейчас он тоже руководит большим и прекрасным клубом. Как он, так и остальные, приложили определённые усилия, чему я очень рад.
Выходные в Петербурге? Ничего особенного, я находился в гостинице, познакомился с другими аргентинскими игроками, которые здесь играют. Я вернулся прямо с предсезонной подготовки «Атлетико», поэтому у меня не было много времени, чтобы сделать что-то интересное.
Матч со „Спартаком“ („Зенит" победил со счётом 5:1. — Прим. „Чемпионата“)? Конечно, это был памятный день. Хотелось в тот момент выйти на поле, но надо было подождать, чтобы точно всё решилось. Теперь я жду момента, чтобы сыграть за клу», — сказал Краневиттер в интервью «Зенит-ТВ».