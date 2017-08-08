Краневиттер определился с игровым номером в «Зените»

Новичок «Зенита» Матиас Краневиттер сообщил, что определился с игровым номером в санкт-петербургской команде. Аргентинский футболист взял 8-й номер, под которым выступал за «Атлетико». Последним, кто носил этот номер в «Зените», был бразильский полузащитник Жозе Маурисио, ушедший из клуба текущим летом.
«Это будет восьмой номер, мы уже договорились. Все вместе пришли к этому соглашению. Я выступал под этим номером за „Атлетико“, это мой первый номер в Европе, так что это кое-что особенное для меня», — сказал Краневиттер в интервью «Зенит-ТВ».
Краневиттер: хотелось сыграть в матче со «Спартаком», но надо было подождать