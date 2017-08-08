Гасилин: футболисты «Амкара» недовольны результатом матча с «Уфой»

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от домашнего матча 5-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча завершилась нулевой ничьей, что позволило пермской команде набрать первое очко в нынешнем сезоне.
«Конечно, недовольны результатом. В своих стенах хочется всегда побеждать. Тем более серия из четырёх поражений. Дома всегда обязаны играть только на победу, как и везде.
Момент в концовке? Баланович хорошо прошёл, подал, я выиграл единоборство и пробил, но чуть-чуть не попал.
Подбодрили ли Бодула после незабитого пенальти? Конечно. Это футбол, и такое может случиться с каждым из нас. Игра не заканчивалась, была только 16-я минута. Ничего страшного.
Хочу сказать большое спасибо всем, кто пришёл на трибуны сегодня и поддержал нашу команду. Хочу попросить их приходить и на следующие матчи, потому что мы от игры к игре будем прибавлять. Чемпионат длинный, и я от лица всей команды обещаю ещё очень много побед в этом чемпионате», — заявил Гасилин.