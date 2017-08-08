«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч с «Реалом» за Суперкубок УЕФА. В основу английской команды попали три новичка — защитник Виктор Нильссон-Линделёф, полузащитник Неманья Матич и нападающий Ромелу Лукаку.
«МЮ»: де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Нильссон-Линделёф, Дармиан, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Мхитарян, Лукаку.
Запасные: Ромеро, Блинд, Кэррик, Феллайни, Мата, Марсьяль, Рашфорд.
Матч «Реал» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в Скопье (Македония) на стадионе «Филип II Арена». Начало — в 21:45 по московскому времени.
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