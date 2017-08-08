Долгов: мой гол действительно похож на тот, который забил ван Бастен

Нападающий молодёжной команды «Локомотива» Александр Долгов рассказал о своём голе-красавце в матче 5-го тура молодёжного первенства с дублем «Рубина» (1:1).
«Ударил в сторону дальней штанги. Бил в дальний угол, но не думал, что залетит. Болельщики сравнивают этот гол с мячом ван Бастена? Да, чем-то похоже. Перед игрой тренер попросил сменять друг друга в центре и на фланге, возвращаться в оборону. Тяжеловато бегать в защите и в нападении, но мы справляемся.
Казанцы оказали серьёзное сопротивление. Обидно, что пропустили на последних минутах. Может быть, подустали, слишком рано сели в оборону. Можно было контролировать мяч и пытаться забить ещё», — сказал Долгов в интервью клубной пресс-службе.
Видео голов Долгова и ван Бастена доступно в YouTube.