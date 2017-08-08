Матч Кубка Аргентины был отложен из-за перестрелки между фанатами

Матч Кубка Аргентины между «Расингом» и «Атлетико Митре» был отложен из-за перестрелки между фанатами «Расинга» рядом с домашним стадионом, сообщает Reuters. Игра должна была состояться 10 августа, но была отменена из соображений безопасности.
В результате столкновений, произошедших в понедельник вечером между фанатскими группировками, один человек получил ранения.
Напомним, недавно болельщик «Бельграно» скончался от травм, полученных в результате падения с трибуны во время потасовки на матче чемпионата Аргентины с «Тальересом».
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