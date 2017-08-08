«Лос-Анджелес» договорился с «Реалом Сосьедад» о переходе Велы

Нападающий «Реала Сосьедад» Карлос Вела может продолжить карьеру в США. Клуб «Лос-Анджелес», который начнёт выступать в MLS с 2018 года, договорился с испанской командой о переходе мексиканского футболиста, информирует журналист издания Los Angeles Times Кевин Бакстер.
Вела выступает за «Реал Сосьедад» с 2011 года. В прошлом сезоне 28-летний футболист провёл 35 матчей в чемпионате Испании и забил 9 голов. До этого Вела защищал цвета лондонского «Арсенала», «Осасуны», «Саламанки» и «Вест Бромвич Альбион».
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