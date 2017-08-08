«Амкар» — «Уфа» — 0:0. Видеообзор матча

«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 0:0.
На 17-й минуте хозяева имели шанс открыть счёт и забить свой первый гол в сезоне, однако Дарко Бодул отправил мяч с пенальти в штангу. Как оказалось, это был лучший момент в матче для обеих команд — ни одного гола зрители так и не увидели.
«Амкар» набрал первое очко в сезоне, но остался на последнем месте в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (9) занимает четвёртую строчку.
Видеообзор матча «Амкар» — «Уфа» доступен на официальном сайте РФПЛ.