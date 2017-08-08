«Барселона» всё ещё не отправила трансферный сертификат Неймара в FFF

Нападающий «ПСЖ» Неймар, перешедший в парижский клуб на прошлой неделе из «Барселоны», всё ещё не имеет права выходить на поле за новую команду. Каталонцы до сих пор не дали разрешения Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отправить трансферный сертификат бразильца в Федерацию футбола Франции (FFF), информирует L'Equipe.
Сообщается, что «Барселона» ждёт, пока заплаченные за Неймара € 222 млн будут зачислены на банковский счёт клуба, и только после этого даст RFEF разрешение отправить сертификат футболиста во Францию. Из-за задержек Неймар рискует пропустить матч «ПСЖ» с «Генгамом» (13 августа) во втором туре Лиги 1.
Неймар может подать жалобу на «Барселону» в ФИФА из-за невыплаченного бонуса