Раванелли: в России очень сильная лига, «Ахмат» — одна из лучших команд

Полузащитник «Ахмата» Раванелли рассказал о своей адаптации в грозненской команде и поделился впечатлениями о российском футболе.
«На данном этапе нам было важно быстрее адаптироваться, и могу сказать, что всё проходит успешно. У меня уже появились любимые места в Грозном, где я бываю. Мне очень нравится, что у нас дружный коллектив. Здесь каждый готов помочь друг другу. Вообще всё на высшем уровне. Много помогает мне и другим бразильцам наш переводчик. Здесь очень здорово, это облегчает нам адаптацию.
Что касается российского футбола, то здесь играют быстро. В Бразилии больше пауз в игре. Лига очень сильная, и наша команда — одна из лучших. Думаю, мы можем добиться хорошего результата в этом сезоне. Я всегда готов помочь команде, в этом моя цель и задача. Конечно, хотелось бы чаще выходить на поле в стартовом составе, но его определяет тренер и мы принимаем это решение. Каждый из нас работает на команду», — поведал 19-летний футболист в интервью клубной пресс-службе.