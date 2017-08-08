Слуцкий: первая домашняя игра сезона будет очень важна для «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о настрое перед домашним матчем 2-го тура Чемпионшипа с «Бёртон Альбион». Встреча состоится 12 августа.
«Очень важно показывать качественный футбол в домашних матчах этого сезона. Тяжело обходиться без потерь очков в гостевых играх, и нам просто необходимо стремиться выигрывать дома. Если мы с ребятами хотим завоевать путёвку в Премьер-лигу, то нужно подойди к данному вопросу с особой ответственностью. Того же ждут наши болельщики, так что домашние матчи будут для нас очень важны.
В субботу нас ждёт первая игра на «Кингстон Коммуникейшн» в этом сезоне, и она будет очень важна. Для меня это волнительный момент, и я надеюсь, что нас придут поддержать как можно больше болельщиков, поскольку игроки этого заслуживают. У нас новая команда и новый тренер. Надеюсь, что и команда, и болельщики проявят себя с лучшей стороны", — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.