Аллегри: люди не понимают важности того, чего добился «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что футбольная публика недооценивает достижения туринской команды за последние годы. «Ювентус» шесть раз подряд выиграл чемпионат Италии и два раза за три минувших сезона выходил в финал Лиги чемпионов.
«Расстраивает, что люди не понимают важности того, чего мы добились. Сейчас никто про это не говорит, но в будущем они оценят наши успехи.
Может быть, нам таки удастся выиграть третий финал Лиги чемпионов. В любом случае в новом сезоне нас ожидает отличная кампания в ЛЧ", — цитирует Аллегри Football Italia.
Аллегри: «Ювентус» должен поднять планку, выйти в финал ЛЧ и наконец-то выиграть