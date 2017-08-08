«Реал» — второй клуб, сумевший завоевать Суперкубок УЕФА два раза подряд

«Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв в матче за этот трофей «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.
Таким образом, «Реал» стал первым со времён «Милана» клубом, завоевавшим Суперкубок УЕФА два раза подряд. Итальянская команда выигрывала трофей в 1989 и 1990 годах.
Мадридский клуб завоевал свой четвёртый Суперкубок УЕФА — больше только у «Милана» и «Барселоны» (по пять).
Команда Зинедина Зидана принесла Испании её 13-й Суперкубок УЕФА. У занимающей второе место Италии девять побед, у Англии — семь.
«Реал» победил «МЮ» и во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА