Ал. Миранчук: «Локомотив» будет привыкать к лидерству, набирать обороты и очки

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подчеркнул, что его не удивляет хороший старт команды, одержавшей четыре победы в четырёх стартовых матчах РФПЛ.
«Ни я, ни команда не удивлены таким результатом. Думаю, больше поражаются те, кто около футбола, — для них это крайне неожиданно. Приятно, что мы находимся на первом месте (вместе с „Зенитом“. – Прим. „Чемпионата“). Правда, немного тяжеловато вести за собой остальных, но ничего! Будем привыкать к лидерству, набирать обороты и очки.
Сомневаюсь, что на такой удачный старт повлияло поражение от „Спартака“. Суперкубок и чемпионат — разные вещи. Там получилось не очень удачно, а сейчас, к счастью, всё по-другому», — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Алексеем Миранчуком читайте на «Чемпионате» в скором времени.