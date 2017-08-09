Моуринью: если бы использовались видеоповторы, то в основное время была бы ничья

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в матче за Суперкубок УЕФА.
«Думаю, мы сыграли хорошо и проиграли в один мяч, хотя этот мяч был забит из офсайда (Моуринью говорит о голе Касемиро. — Прим. „Чемпионата“). Если бы использовались видеоповторы, то была бы ничья и дополнительное время.
Они могли забить больше, и мы могли забить больше. Они доминировали в середине первого тайма, а мы — в середине второго. Мы играли с командой с фантастическими игроками и оспаривали результат почти до самого конца. Не до конца, потому что когда вышел Роналду, игра останавливалась каждый раз, когда он просил штрафной. Мы дали «Реалу» бой и можем оставаться оптимистично настроенными", — цитирует Моуринью BBC Sport со ссылкой на BT Sport.