Полузащитник «Реала» Иско признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА, сообщается на официальном сайте УЕФА.
«Реал» в Скопье одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1 и завоевал Суперкубок УЕФА.
В составе испанского клуба отличились Карлос Каcемиро и Иско, у английской команды забил Ромелу Лукаку.
25-летний Иско вышел в стартовом составе мадридской команды, а на 74-й минуте его заменил Лукас Васкес.
Напомним, что «Реал» стал первым со времён «Милана» клубом, завоевавшим Суперкубок УЕФА два раза подряд.
«Реал» победил «МЮ» и во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА