Моуринью: все понимают, что Бэйл останется в «Реале». С этим покончено

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Реала» (1:2) в матче за Суперкубок УЕФА сообщил, что манкунианцы не станут претендовать на форварда мадридской команды Гарета Бэйла. До игры Моуринью заявлял, что «МЮ» может побороться за Бэйла, если «Реал» не будет использовать его в прошедшем матче.
«Очевидно, что „Реалу“ и его тренеру нужен Бэйл, а он хочет остаться в клубе. С этим покончено. Думаю, все понимают, что Бэйл останется», — цитирует Моуринью BBC Sport со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.
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