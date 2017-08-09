Зидан: «Реал» — голодная команда, которая всё ещё хочет побеждать

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.
«У нас множество талантливых игроков, и через кропотливую работу можно достичь серьёзных высот. Это голодная команда, они хотят выигрывать ещё. Сегодняшний матч был проведён почти идеально, особенно первый тайм, который получился на загляденье. После перерыва нам пришлось попотеть, но давайте не будем забывать, что это был финал. Такие вещи порой случаются. Если бы Гарет Бейл забил третий мяч, всё было бы проще. Но у нас есть характер, и мы по-прежнему мечтаем о больших победах.
Невозможно играть в красивый футбол на протяжении всего матча. Мы играли очень качественно, порой нам приходилось непросто, тут я должен согласиться, но в целом мы контролировали ход матча. Всё-таки нам противостоял очень сильный соперник, который изо всех сил старался осложнить нам жизнь. Вполне нормально, что и у нас были проблемы», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.