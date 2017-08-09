«Спартак» и «Гремио» согласовали трансфер Луана за € 25 млн

«Спартак» и «Гремио» окончательно договорились о трансфере нападающего Луана, утверждает Terra.
Красно-белые изначально предлагали за форварда около € 20 млн, однако бразильский клуб потребовал € 25 млн, которые прописаны в контракте. Московский клуб согласился заплатить за Луана данную сумму, но не разрешил «Гремио» оставить игрока у себя до конца розыгрыша Кубка Либертадорес.
До завершения сделки остаётся два шага: нужны договорённость между игроком и «Спартаком», а также банковские гарантии. Если сделка состоится, то красно-белые будут перечислять деньги частями, но точная формула неизвестна. «Гремио» принадлежат 70% прав на игрока, а ещё 30% принадлежат инвесторам и агентам.
«Спартак» сделал «Гремио» официальное предложение о трансфере Луана