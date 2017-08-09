Рамос: никогда не устану от побед

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.
«Мы победили практически во всех матчах прошлого сезона. Выигрыш титула — лучший способ начать новый сезон. У каждого игрока команды разные роли, но все они важны. Роналду обладает огромным опытом, поэтому он всегда приносит большую пользу. Крайне важно сплотить команду, и Зидан сумел этого добиться.
Я никогда не устану от побед, несмотря на то, что моя домашняя коллекция трофеев становится всё больше», — приводит слова Рамоса Marca.
«Реал» победил «МЮ» и во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА