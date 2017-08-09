Источник: Мбаппе отказал «Реалу», отдав предпочтение «ПСЖ»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе отказался переходить в мадридский «Реал» и хочет выступать за «ПСЖ», утверждает The Sun со ссылкой на TF1. Сообщается, что парижский клуб уже вступил в переговоры с монегасками и вскоре сделает официальное предложение по 18-летнему бомбардиру.
«Монако» может отпустить Мбаппе, если получит не менее € 180 млн. Руководство «ПСЖ» готово удовлетворить требование монегасков.
Ранее Мбаппе склонялся к переходу в «Реал», но мадридцы хотели выкупить права на футболиста и отправить его обратно в «Монако» в годичную аренду. «ПСЖ» готов сразу предоставить форварду место в основном составе.
Страсти по Мбаппе: 190 млн евро за тинейджера, и это не шутка
Главный талант европейского футбола Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы покинуть «Монако». Цена вопроса — 190 млн евро. Кто же раскошелится?