Глава «Гремио» — об уходе Луана в «Спартак»: сердце разбито, но это необходимо

Президент «Гремио» Ромилдо Болсан подтвердил, что нападающий команды Луан близок к переходу в московский «Спартак». Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что «Спартак» и «Гремио» согласовали трансфер Луана за € 25 млн.
«В переговорах „Гремио“ и „Спартаком“ всё идёт очень хорошо. Остались детали, просто корректировки. По сути, сделка улажена, но детали могут помешать её осуществлению», — цитирует главу «Гремио» ESPN.com.br.
«Моё сердце разбито, но я знаю, что делаю то, что необходимо», — добавил Ромилдо Болсан.
По информации бразильского издания Terra, до завершения сделки остаётся два шага: нужны договорённость между игроком и «Спартаком», а также банковские гарантии. Если сделка состоится, то красно-белые будут перечислять деньги частями, но точная формула неизвестна. «Гремио» принадлежат 70% прав на игрока, а ещё 30% принадлежат инвесторам и агентам.