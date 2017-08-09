«Реал» забил гол в 66-м официальном матче подряд

Матч за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед» стал для мадридского «Реала» 66-й официальной игрой подряд, в которой «сливочные» поражали ворота соперников хотя бы один раз.
Клуб продолжает улучшать свой собственный рекорд. Последний раз «Реал» не смог забить гол в ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов сезона-2015/16 с «Манчестер Сити» (0:0).
Напомним, матч за Суперкубок УФЕА завершился победой мадридцев со счётом 2:1. Таким образом, «Реал» во второй раз подряд и в четвёртый раз в истории выиграл этот трофей.
«Реал» победил «МЮ» и во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА