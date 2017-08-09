Фабиньо поссорился с Мбаппе на тренировке «Монако»

Защитник «Монако» Фабиньо досрочно завершил тренировку команды после конфликта с нападающим Килианом Мбаппе. 23-летний бразилец поссорился с 18-летним французом и принял решение покинуть поле раньше остальных. Уходя за пределы поля, Фабиньо со злости бросил манишку в ворота, а также пнул запасной мяч.
Подробности конфликта между игроками неизвестны. В «Монако» данную ситуацию никак не прокомментировали.
Видео инцидента можно посмотреть в YouTube.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» согласовал с «Монако» условия перехода Фабиньо в мадридский клуб зимой 2018 года.