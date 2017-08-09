«Ювентус» предлагает € 25 млн за Эмре Джана

«Ювентус» готов заплатить «Ливерпулю» € 25 млн за полузащитника Эмре Джана, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. В свою очередь, «Ливерпуль» хочет получить за 23-летнего хавбека не менее € 30 млн.
«Старая синьора» уже отказалась от идеи приобретения Блеза Матюиди из «ПСЖ» и Стивена Н`Зонзи из «Севильи», сделав Эмре Джана своей приоритетной целью на трансферном рынке. Контракт хавбека с мерсисайдцами истекает летом 2018 года.
В минувшем сезоне Джан провёл 32 матча в АПЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Клопп: Эмре Джан — очень важный игрок для «Ливерпуля», мы хотим сохранить его