«Челси» проявляет интерес к защитнику «Монако» Сидибе

«Челси» заинтересован в услугах защитника «Монако» Джибриля Сидибе, сообщает The Sun. Уход 25-летнего француза из стана монегасков во многом зависит от будущего форварда Килиана Мбаппе. В «Монако» ранее заявляли, что в случае продажи Мбаппе больше ни один футболист не покинет Монте-Карло этим летом.
Недавно Сидибе продлил контракт с «Монако» до лета 2022 года.
В стан монегасков защитник перешёл летом прошлого года из «Лилля». В составе чемпионов Франции защитник сыграл в 47 матчах, забил три мяча и сделал восемь голевых передач