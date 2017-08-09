«Райо Вальекано» официально представил экс-игрока «Зенита» и «Рубина» Домингеса

«Райо Валькано» официально представил своего новичка — полузащитника Алехандро Домингеса, известного в России по выступлениям за «Рубин» и «Зенит», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Напомним, что Домингес уже играл в «Райо Вальекано». Было это в период с августа 2012 по июль 2013 года, после чего хавбек перешёл в «Олимпиакос», где провёл четыре сезона.
«Мы давно контактировали с „Райо“, но конкретики не было. Я очень счастлив вернуться в клуб и встретиться с дорогими мне людьми. Спасибо руководству за такую возможность. С завтрашнего дня я начну тренироваться, чтобы быть с моими партнёрами на одном уровне.
Чаще всего я общался с президентом клуба, однако принятое решение является коллективным. Мы все вместе решали, что будет лучше для клуба, и пришли к выводу, что это моё возвращение. У меня были предложения, ещё когда я играл за „Олимпиакос“, однако мне хотелось вернуться в Испанию, где я чувствую себя защищённым. „Ривер Плейт“ был в числе претендентов, но мы не договорились», — сказал Домингес на презентации.