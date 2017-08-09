«Интер» поборется с «Ромой» за Мареза

Миланский «Интер» претендует на полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза, активный интерес к которому также проявляет «Рома», сообщает TMW. Переговоры по 26-летнему алжирцу нерадзурри начнут в случае ухода полузащитника Антонио Кандревы.
Ранее сообщалось, что «Рома» готова заплатить «Лестеру» за Мареза € 35 млн, а ещё € 3 млн «лисы» получат в виде бонусов.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Рияд Марез принял участие в 36 матчах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до 2020 года.