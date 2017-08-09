«Байер» и «Рома» хотят заполучить Мунира, которым интересовался «Зенит»

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади входит в сферу интересов леверкузенского «Байера» и «Ромы», утверждает TMW.
Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Зенита», который предлагал € 12 млн. Кроме того, предложения по форварду сине-гранатовым сделали «Наполи» и «Аякс».
Контракт Мунира с каталонским клубом действует до лета 2019 года.
В сезоне-2016/17 Эль-Хаддади выступал на правах аренды за «Валенсию». Нападающий провёл 34 матча в прошедшем чемпионате Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.